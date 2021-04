O rapper de 50 anos, cujo o nome verdadeiro é Earl Simmons, encontra-se hospitalizado no hospital de White Plains, em Nova Iorque.

De acordo com o website TMZ, DMX foi levado de urgência depois de ter tido um ataque cardíaco provocado por uma overdose de estupefacientes, estando num "estado vegetativo" e com um prognóstico muito reservado. A revista Billboard confirma que o rapper se encontra internado, mas os seus representantes não prestaram mais detalhes.

Considerado um dos principais astros do hip-hop no final da década de 1990 e início dos 2000 — conhecido por êxitos como "Party Up (Up in Here)", "Where The Hood At" ou "X Gon' Give It To 'Ya" — o rapper entrou em rápido declínio neste milénio, tendo enfrentado frequentes problemas legais com acusações que incluem crueldade com os animais, posse de drogas e falta de pagamento de pensão de alimentos.

Em 2018, o rapper foi condenado por um tribunal de Nova Iorque a um ano de prisão por fraude fiscal, depois de se declarar culpado em novembro de 2017 de sonegar perto de 1,5 milhões de euros ao fisco norte-americano. DMX foi ainda condenado a pagar perto de dois milhões de euros como compensação ao Serviço de Impostos Internos (IRS), americano.

Segundo a acusação pública, DMX faltou repetidamente às suas obrigações fiscais, usando apenas dinheiro vivo na sua vida quotidiana. Não detinha contas bancárias em seu nome e não apresentou durante anos as obrigatórias declarações de IRS.

Em 2019, depois de cumprir a pena, cancelou vários concertos programados para se internar numa clínica de reabilitação.