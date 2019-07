Numa das conclusões refere-se que "as irregularidades detetadas pelos órgãos de controlo interno [da CGD] foram reportadas ao Ministério das Finanças, não existindo evidência de diligências efetuadas no sentido de as colmatar".

Relativamente a operações, as conclusões referem que a "aceleração" do projeto Artlant, para construção de uma fábrica da empresa La Seda em Sines, "foi reveladora da vontade política de realizar o investimento".

"O projeto Artlant foi apresentado à CGD como tendo o apoio do Governo [de José Sócrates, PS], o Caixa BI [Banco de Investimento] rejeitou, mas mesmo assim o projeto foi aprovado - vontade política", pode ler-se numa das conclusões do relatório preliminar.

O deputado relator, João Almeida (CDS-PP), assinala nas recomendações que "deve ser promovida uma reflexão profunda sobre o papel da CGD enquanto banco público", que "é necessário definir bem a missão da Caixa" e que "o Estado, através do Governo, tem que exercer o seu papel de acionista de forma presente e transparente".

José Berardo

É um dos protagonistas da comissão de inquérito, pela polémica audição que protagonizou e que lhe pode levar à perda de títulos honoríficos, assim como uma queixa sobre o facto de não ter enviado documentos pretendidos pela comissão de inquérito.

No caso dos créditos concedidos a sociedades a que está ligado, o relatório diz que "ficou esclarecido (por carta de José Pedro Cabral dos Santos [ex-diretor da CGD]) que foi o cliente a procurar a CGD e não o contrário".

Na sua audição, no dia 10 de maio, Berardo tinha dito que tinha sido a Caixa que o tinha procurado, através de Cabral dos Santos.

As conclusões da versão preliminar do relatório denotam ainda que o tratamento "não foi igual" entre vários clientes da Caixa, "como se verifica na diferença de tratamento entre o Grupo Fino e o Grupo Berardo".

Sobre o crédito de 350 milhões de euros à Fundação José Berardo, para comprar ações do BCP, o relatório defende que o Banco de Portugal “deveria ter realizado uma análise real da instituição em vez de aceitar informação de fraca qualidade dos seus serviços”.

Uma análise mais exaustiva poderia ter “inibido os direitos de voto e exigido contrapartidas adicionais” no financiamento, defende.

A gestão da CGD é criticada no financiamento a Berardo, considerando que a decisão de conceder crédito para comprar ações garantido pelas próprias ações, "sendo legal, não foi prudente".

Artlant

Para além das críticas já mencionadas ao Governo da época, do socialista José Sócrates, as conclusões do relator João Almeida indicam que "o financiamento à LSB [La Seda de Barcelona] revelou-se desastroso, e não era necessário para o desenvolvimento da fábrica em Sines".

"Já eram conhecidas irregularidades praticadas pelo CEO [presidente executivo] da LSB quando o investimento foi feito. Não se percebe esta necessidade nem porque foi suportada pelo Governo de então", advogam as conclusões.

Outras operações

Relativamente ao projeto de Vale do Lobo, João Almeida indica que a constituição da sociedade Wolfpart, para investimento da CGD no empreendimento, "configura uma situação paradigmática de contorno das recomendações da CGD para realização do investimento", já que o banco público entrou com 97% dos fundos, mas ficou com apenas 25%.

Já sobre as operações da Caixa Geral de Depósitos em Espanha, que geraram perdas de mais de 500 milhões de euros, as conclusões redigidas por João Almeida advogam que se centrou "não no esperado apoio aos pequenos e médios empresários portugueses com atividades ibéricas, mas na banca de investimento e no setor imobiliário".

Sobre os 'Boats Caravela', operação da Caixa datada de 1999, anterior ao âmbito da comissão (2000-2015), refere que "foi evidente a falta de conhecimento e preparação para lidar com este produto [financeiro] estruturado cujas perdas de 340 milhões de euros tiveram de ser assumidas durante os anos seguintes".

Reações dos partidos

O tom que marcou hoje a apresentação do relatório preliminar foi de concórcia com todos os partidos a saudarem o trabalho do deputador relator do CDS-PP, o que poderá indicar a aprovação do relatório final, ainda que com algumas alterações.

Pelo PSD, Duarte Pacheco considerou que gestão do banco público não só não foi sã e prudente como foi "potencialmente danosa e com potenciais comportamentos criminosos".

Do PS, João Paulo Correia, considerou que a comissão de inquérito revelou falhas na gestão da CGD e uma supervisão aquém, e defendeu conclusões “despidas de partidarite”.

O deputado do PCP Paulo Sá considerou que “houve um desvio claro da CGD da sua missão como banco público”, algo que é “responsabilidade dos gestores, mas também dos vários governos”.

Pelo BE, Mariana Mortágua afirmou que "o acompanhamento do Governo, para além de negligente foi errado", que o Banco de Portugal fez um acompanhamento "negligente", "burocrático", e criticou "o papel dos administradores que fazem figura de corpo presente”.

Os grupos parlamentares têm até esta terça-feira às 17:00 (hora de Lisboa) para fazerem propostas de alteração. As alterações e o relatório final serão debatidos e votados na quarta-feira, em reunião da comissão, a partir das 14:00.

O Relatório Final da II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da CGD e Gestão do Banco será discutido na sexta-feira em plenário (o último do ano parlamentar).