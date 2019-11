Nascida em Lisboa, esta gestora de projeto residente no país desde 2006 adotou a nacionalidade britânica em 2015, o que lhe permitiu votar no referendo de 2016 e nas legislativas de 2017.

Nestas eleições, Rita Carvalho está disposta a "votar útil", embora veja com bons olhos a deputada trabalhista Helen Hayes, que tem defendido a permanência do Reino Unido na UE e destacou-se por ter desrespeitado a orientação de voto do líder, Jeremy Corbyn, e votado na Câmara dos Comuns contra a ativação do artigo 50.º, que formalizou o processo do ‘Brexit'.

Pelo contrário, o portuense Carlos de Freitas, de 38 anos, receia que "a incerteza e consternação associadas ao ‘Brexit' continuem durante mais cinco anos, teme as consequências nefastas que daí podem resultar para a sociedade e economia britânica" e confia em Boris Johnson para resolver a crise política.

Detentor de dupla nacionalidade e eleitor no Reino Unido há vários anos, Carlos de Freitas é um militante "tory" e foi candidato às eleições locais em Mile End, que pertence ao ciclo eleitoral parlamentar de Poplar and Limehouse, tradicionalmente trabalhista.

"Independentemente da posição que se tenha em relação ao ‘Brexit’, a realidade é que a situação atual de impasse devido ao Brexit e de falta de confiança no parlamento tem de ser resolvida nestas eleições. A única forma de o fazer é através de um governo Conservador apoiado com uma maioria no parlamento", afirmou à Lusa.

No lado oposto, o lusodescendente Diogo Costa considera que a solução não está no acordo negociado por Boris Johnson e tem-se empenhado na campanha do partido Trabalhista, o principal partido da oposição, ao qual pertence.

O ‘Labour’ defende uma renegociação dos termos de saída e um novo referendo, com a opção de o Reino Unido ficar na UE, favorecida pelo programador informático de 22 anos.

"Não apoio a liderança de Jeremy Corbyn, mas vou fazer campanha e votar nele", vincou.

(Por: Bruno Manteigas da agência Lusa)