O regulador, a agência federal Food and Drug Administration (FDA), anunciou que a partir de fevereiro não será permitida a vendas das recargas com outros aromas que não o tabaco e o mentol, a menos que tenham obtido uma autorização específica das autoridades.

O objetivo é evitar o uso de cigarros electrónicos pelos mais jovens, disse o secretário da Saúde, Alex Azar, que em setembro anunciou que todos os sabores, incluindo mentol, seriam proibidos.

A indústria do tabaco e dos cigarros electrónicos mobilizou-se durante os últimos meses para pressionar Trump a reverter o seu compromisso, alertando-o sobre o custo potencial de empregos no setor e votos nas próximas eleições presidenciais.

No final de novembro de 2019, o Congresso aprovou uma lei que aumentou de 18 para 21 anos a idade mínima para comprar produtos para consumo de cigarros electrónicos. Esta medida entra em vigor a meio deste ano.

O compromisso anunciado esta quinta-feira pela FDA deixará no mercado, porém, os cigarros electrónicos que não funcionam com este tipo de recargas e que são vendidos principalmente em lojas especializadas, as "vape shops".

"Foram os sistemas de cartuchos e cápsulas que criaram o problema, é isso que atrai as crianças", considerou Azar. "O nosso objetivo é ver se os cigarros electrónicos [que se mantém no mercado, com sabor a tabaco e mentol] podem servir como uma saída para os fumantes adultos que são dependentes dos cigarros por combustão (convencionais), acreditamos que é uma possibilidade", disse.

Em setembro, o mesmo ministro tinha anunciado, após uma reunião no Salão Oval da Casa Branca com Trump, que todos os sabores seriam proibidos, inclusivamente mentol, para conter a prática de vaporizar entre os jovens.