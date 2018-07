Dois jovens portugueses morreram num acidente de viação ocorrido no início da manhã de quarta-feira, em Tremblay-en-France, localidade perto da capital francesa, informou hoje a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.

Fonte daquele departamento governamental, que "lamenta as mortes", revelou à Lusa que "as famílias destes cidadãos foram contactadas pelos serviços do Consulado Geral de Portugal em Paris, que apresentou condolências em nome do Estado português e acompanha este processo, prestando apoio consular às famílias".

"Ainda hoje houve contactos entre os serviços consulares e a família, sendo que o consulado tem procurado esclarecer as famílias sobre aspetos legais e acerca dos procedimentos a adotar no contacto com as autoridades francesas, nomeadamente em matérias forenses e na realização das trasladações para Portugal", sublinhou a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.

De acordo com o jornal Le Parisien, José Rodrigo Calado, de 17 anos, e Fábio Almeida, com mais um ano de idade, circulavam num motociclo quando colidiram com um autocarro, numa ultrapassagem a outro veículo de transporte de passageiros.

O acidente aconteceu no trajeto de casa dos dois jovens para o trabalho, perto do aeroporto de Charles de Gaulle, a 27 quilómetros a nordeste de Paris.