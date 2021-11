De acordo com o El País, dois homens morreram devido a ferimentos a bala no cemitério valenciano de Torrent. O motivo do tiroteio diverge: para uns, foi uma luta familiar que acabou em tiros; para outros, o atacante dirigiu-se especificamente às vítimas.

Inicialmente foi apontado que uma das vítimas mortais tinha sofrido um ataque cardíaco ao testemunhar os factos, mas quando o corpo foi levantado foi encontrado um buraco de bala, segundo fontes policiais.

Segundo fontes municipais, as vítimas são um homem de 45 anos e outro de 78. Além disso, um jovem de 20 anos, filho da primeira vítima, foi ferido por uma bala na perna, não tendo a bala ficado alojada.

O confronto aconteceu pouco depois das dez da manhã, quando o cemitério estava lotado por ocasião do Dia de Todos os Santos. Alguns dos envolvidos pertencem a um grupo familiar denominado "Los Bocanegra".