A ocorrência foi registada cerca das 20:00 de sábado, na Rua da Cal, em Gondomar, e os polícias tiveram alta do Hospital de São João, no Porto, entre as 00:00 e a 01:00 de hoje.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto contou à agência Lusa que a situação teve início quando os elementos que seguiam no carro-patrulha da PSP de Gondomar abordaram o condutor de um motociclo que circulava na via pública sem capacete.

“Quando o suspeito foi abordado, o mesmo resistiu e tentou fugir. A polícia conseguiu intercetar o suspeito, mas apareceu um carro com muitos ocupantes que agrediram os polícias. Depois conseguiram pedir apoio, mas os suspeitos fugiram”, descreveu a mesma fonte.

Entretanto, três, de um total de “pelo menos quatro”, dos suspeitos foram já identificados, adiantou.

Quanto ao estado das vítimas, a mesma fonte referiu que os polícias sofreram ferimentos ligeiros.

A Lusa solicitou dados sobre a origem, idade e antecedentes dos suspeitos, mas o Comando da PSP do Porto informou que “a investigação criminal está em curso”.