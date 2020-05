Em comunicado, a PSP refere que para garantir o direito de manifestação, foi delimitada “uma área para que a manifestação decorresse com todas as garantias de segurança”.

“Pelas 16:45, de forma inesperada, em desrespeito com as ordens emanadas pela Polícia, [os manifestantes] violaram esse perímetro e entraram em confronto físico com os polícias ali presentes, pelo que foi necessário o recurso à força física para reposição da ordem pública”, refere um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS).

Segundo o COMETLIS, “neste confronto, dois polícias sofreram ferimentos ligeiros e um manifestante apresentou ferimentos na sequência de uma queda, tendo sido socorrido no local e, posteriormente, recebido tratamento hospitalar”.

Um dos participantes na manifestação que, segundo a PSP, reuniu cerca de 60 pessoas, foi detido e vai ser presente hoje de manhã à autoridade judiciária, acrescenta o comunicado.