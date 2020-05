“Os Estados Unidos da América irão designar a ANTIFA como uma organização terrorista”, escreveu Donald Trump na rede social Twitter, numa referência ao movimento que já veio classificar como de “extrema esquerda radical” e ao qual atribuiu responsabilidades pelos confrontos na onda de protestos após a morte do afro-americano George Floyd, num caso de racismo e de violência policial.

Também através do Twitter, o Presidente dos Estados Unidos criticou os “meios de comunicação social tendenciosos”, acusando-os de estarem a “fazer tudo o que podem para fomentar o ódio e a anarquia”.

“Desde que todos compreendam o que eles [media] estão a fazer, que são notícias falsas [propagadas por] pessoas más com uma agenda doente, podemos facilmente lidar com eles”, acrescentou Donald Trump.

Numa série de mensagens publicadas no Twitter, o responsável fez ainda referência à Guarda Nacional norte-americana, uma força de reserva destacada no Estado do Minnesota para ajudar a polícia local a conter os protestos, naquele que é o epicentro das manifestações contra a violência policial por ter sido ali que George Floyd foi morto.