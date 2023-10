De acordo com as estatísticas rápidas da atividade turística, em setembro, o setor do alojamento turístico registou 3,2 milhões de hóspedes, o que corresponde a uma subida de 9%, face ao mesmo mês do ano anterior.

O crescimento das dormidas ficou a dever-se ao aumento nos mercados não residentes, que cresceu 11,3% para 5,9 milhões, tendo as dormidas de residentes registado um decréscimo de 3,3%, para 2,3 milhões.

Nos mercados externos, continuaram a destacar-se o Canadá e os Estados Unidos, com as maiores taxas de crescimento (33,7% e 23,7%, respetivamente).

Também o mercado austríaco registou um crescimento significativo de 21,5%.

Os acréscimos nas dormidas foram mais expressivos na região Norte (13,5%), no Centro (12,3%) e nos Açores (9,8%).

Relativamente à ocupação nos estabelecimentos de alojamento turístico, observou-se um aumento de um ponto percentual, em setembro, para 57,3% de taxa líquida de ocupação-cama e mais 1,3 pontos percentuais, para 69,2% de taxa líquida de ocupação-quarto.

Naquele mês, 14% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes.

No conjunto dos terceiro trimestre, as dormidas aumentaram 3,2%, em consequência do crescimento nas dormidas de não residentes (+7,2%), tendo o mercado doméstico registado um decréscimo de 4,4%, acrescentou o INE.