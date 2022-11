Dados preliminares de um teste do medicamento lecanemab foram divulgados em setembro e salientam que este retardou o declínio cognitivo em 27%, num período de 18 meses.

Os dados completos do estudo, publicados no New England Journal of Medicine, reforçam essas descobertas, mas também levantam preocupações sobre a incidência de "efeitos adversos", incluindo hemorragias cerebrais e inchaço.

Os resultados mostraram que 17,3% dos pacientes que receberam o medicamento tiveram hemorragias cerebrais, em comparação com 9% daqueles que receberam placebo.

E 12,6% daqueles que tomaram o medicamento apresentaram inchaço cerebral, em comparação com apenas 1,7% no grupo placebo.

As mortes foram relatadas aproximadamente na mesma proporção, deste teste que foi desenvolvido pelas empresas Biogen e Eisai.

Os resultados foram amplamente bem recebidos por pesquisadores e ativistas, incluindo Bart De Strooper, diretor do UK Dementia Research Institute.

"Este é o primeiro medicamento que oferece uma opção real de tratamento para pessoas com Alzheimer", disse.

"Embora os benefícios clínicos pareçam um tanto limitados, pode esperar-se que eles se tornem mais aparentes se o medicamento for administrado por um período de tempo mais longo".

Tentativas mais longas necessárias

Na doença de Alzheimer, duas proteínas-chave, tau e beta-amilóide, acumulam-se em emaranhados e placas, conhecidas como agregados, que causam a morte das células cerebrais e levam ao encolhimento do cérebro.

O lecanemab atua visando o amilóide e De Strooper diz que a droga mostrou-se eficaz em eliminá-lo, mas também teve “efeitos benéficos em outras características do mal de Alzheimer, incluindo tau”.

O ensaio de fase 3 envolveu cerca de 1.800 pessoas, divididas entre as que receberam o medicamento e as que receberam placebo, e durou 18 meses.

Os utentes foram avaliados numa escala clínica para pacientes com Alzheimer que mede cognição e função, bem como alterações nos níveis de amilóide e outros indicadores.

Mas Tara Spires-Jones, líder do programa no UK Dementia Research Institute, observou que "não há uma definição aceite de efeitos clinicamente significativos no teste cognitivo que usaram".

"Ainda não está claro se a modesta redução no declínio fará uma grande diferença para as pessoas que vivem com demência. Serão necessários testes mais longos para garantir que os benefícios desse tratamento superem os riscos", acrescentou.

A droga também visa apenas aqueles nos estágios iniciais da doença, com um certo nível de amiloide, limitando o número de pessoas que poderiam realizar o tratamento.

E como a doença de Alzheimer nem sempre é detectada rapidamente, alguns especialistas disseram que uma revisão no diagnóstico precoce seria necessária para garantir que mais pessoas pudessem beneficiar do mesmo.

"Este não é o fim da jornada do lecanemab, ele está a ser explorado em mais testes para ver como funciona por um longo período de tempo", disse Richard Oakley, diretor associado de pesquisa da Alzheimer's Society.

“A segurança dos medicamentos é crucial e o lecanemab teve efeitos colaterais, mas eles serão analisados ​​de perto quando forem tomadas decisões sobre a aprovação ou não do lecanemab, para ver se os benefícios superam os riscos”, disse.