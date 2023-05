"No início da manhã, uma explosão danificou o prédio administrativo do oleoduto perto de Litvinovo, distrito de Nevelsky", disse o governador russo Mikhail Vedernikov.

Pouco depois, disse que, segundo informações preliminares, o edifício foi "danificado em resultado de um ataque de dois meios aéreos não tripulados". Não houve vítimas e ainda está de correr uma investigação.

Relatórios não confirmados da Baza, uma agência russa do Telegram com fontes nos serviços secretos, disseram que os drones tinham como alvo a empresa de oleoduto Transneft em Pskov. A explosão ocorreu na vila de Litvinovo, a cerca de 10 quilómetro da fronteira com a Bielorrússia, segundo a AFP.

Nas últimas semanas, os relatos de ataques de drones na Rússia multiplicaram nas regiões que fazem fronteira com a Ucrânia. Na sexta-feira, dois drones atacaram edifícios no centro da cidade de Krasnodar, no sul da Rússia.

Moscovo culpou Kiev, e os seus apoiantes ocidentais, pelo número de ataques e operações de sabotagem. A Ucrânia negou envolvimento.