“As falhas de energia registadas aconteceram devido a uma avaria na rede de média tensão”, lê-se na resposta por escrito da EDP à Lusa sobre o motivo que deixou hoje a partir das 18:30 às escuras partes das freguesias de São Cosme e de Valbom.

Ainda segundo a EDP Distribuição, a empresa “mobilizou de imediato as suas equipas para o local [Fânzeres], encontrando-se as mesmas a realizar as manobras necessárias e a fazer todos os esforços para repor o fornecimento de energia elétrica, com todas as condições de segurança e a maior celeridade possível”.

“Neste momento, já foi possível repor a energia a alguns clientes afetados, mas os trabalhos vão continuar, de modo a repor a totalidade do serviço”, acrescenta a mensagem da EDP.

Cerca das 20:15, o presidente da Câmara de Gondomar, avançara à Lusa que uma avaria relacionada com a subestação de Fânzeres estava na origem da falta de energia e que as equipas da fornecedora de energia elétrica estavam no terreno desde as 19:00.

*Artigo atualizado às 21h37