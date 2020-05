“Havia 99 pessoas a bordo entre passageiros e tripulantes, das quais 97 morreram e duas sobreviveram”, disse à agência noticiosa espanhola Efe o porta-voz do comissário de Carachi, Irfan Hussain.

Dos 97 mortos, 20 foram identificados até agora por membros da família.

O Exército paquistanês confirmou o número de vítimas na sua conta no Twitter e acrescentou que a operação de resgate continua.

O número de pessoas dentro do avião tem suscitado confusão entre as autoridades paquistaneses: inicialmente disseram que dentro do avião se encontravam 107 pessoas, mais tarde apontaram para 98 e agora indicaram que estavam 99, dos quais 91 são passageiros e sete membros da tripulação.

Irfan Hussain disse ainda que há nove feridos entre os moradores da área residencial Modelo Colónia, onde o avião caiu.

Um dos dois sobreviventes do avião que caiu no Paquistão contou no hospital a sua experiência do acidente, da qual escapou cercado por fogo e gritos dos outros passageiros.