As autoridades marítimas detetaram hoje mau cheiro e sujidade em duas praias do concelho de Albufeira, no Algarve, que foram interditadas a banhos por ordem da Administração da Região Hidrográfica do Algarve, disse o capitão do porto de Portimão.

LUIS FORRA/LUSA