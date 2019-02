O príncipe Phillip, marido da rainha Elizabeth II de Inglaterra, entregou hoje a sua carta de condução, aos 97 anos, após se envolver no mês passado num acidente.

O Palácio de Buckingham ressaltou que o Príncipe Consorte e Duque de Edimburgo tomou esta decisão por vontade própria.

"Após cuidadosa reflexão, o duque de Edimburgo tomou a decisão de entregar voluntariamente a sua carta de condução", refere o comunicado.

O acidente ocorreu a 17 de janeiro perto da residência real de Sandringham, onde Elizabeth II e Phillip residem durante grande parte do inverno.

A Land Rover Freelander que o Príncipe Phillip estava a conduzir colidiu com um carro da Kia quando saía da estrada.

O príncipe não se magoou no acidente, mas a motorista do Kia, Ellie Townsend, sofreu cortes num dos joelhos e Emma Fairweather, uma das passageiras, fraturou o pulso. O bebé que estava no banco de trás do carro não ficou ferido.

O incidente provocou críticas nos media, que destacaram que o príncipe demorou a pedir desculpas às mulheres afetadas.