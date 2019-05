Para as pessoas quererem fixar-se no interior tem de haver desenvolvimento ou, se preferir, bem-estar, qualidade de vida. O que propõe?

O desenvolvimento virá a partir do momento em que forem compreendidos os objetivos de Portugal, por exemplo, em termos de política de imigração. A grande questão, e que talvez precise de ser destacada, é como aliar política de imigração a ocupação do interior. A partir do momento em que se consegue criar polos de atração no interior, é possível reverter a situação. Os aceleradores podem ser mão-de-obra qualificada, por exemplo.

É advogado, trabalha na área da energia, qual a proposta que traz para Portugal?

O Brasil tem uma rica experiência de geração de energia a partir de biomassa, produz muitos resíduos, principalmente bagaço da cana de açúcar. Existem em Portugal alguns estudos sobre o aproveitamento de biomassa, ou seja, restos de árvores ou a flora que, de certa forma, serve de rastilho e provoca as terras ardidas. Alguns empresários brasileiros têm olhado para a interioridade de Portugal no sentido de identificar, dentro do conhecimento e da perceção que o Brasil tem do ordenamento do território e do uso dos recursos naturais pela agroindústria, oportunidades para desenvolver o interior. E o que vemos no imediato é que Portugal vive uma situação de pobreza energética - existe uma procura reprimida neste segmento - ao mesmo tempo que o interior está desertificado. O que temos percebido também é que existem iniciativas de câmaras municipais fora de Portugal no sentido de produzirem e comercializarem a sua própria energia elétrica, o que lhes dá também uma sinalização financeira diferente. O que temos feito é um brainstorm a partir de uma nuvem de palavras que temos percebido: demografia, pobreza energética, interioridade, ordenamento do território. Quando começamos a correlacionar estes temas, percebemos que pode ser alguma coisa interessante para Portugal: requalificar o interior, produzir energia, gerar riqueza.

A Geodireito representa interesses concretos. Há pessoas que querem desenvolver estes projetos em Portugal?

Sim. Como sempre há portugueses que querem desenvolver projetos no Brasil.

A experiência que tem é do Brasil e de Espanha. Portugal tem outra dimensão. O modelo que pretendem desenvolver é replicável aqui?

Portugal é um país de média dimensão no contexto europeu - é 40 vezes maior do que o Luxemburgo. Gosto muito da expressão utilizada pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa de que Portugal é uma plataforma: para a Europa, para África, para a América Latina... Na verdade, o que aqui se procura é construir pontes. Existe uma oportunidade de requalificar o interior de Portugal através de um modelo que pode ser aplicado em Espanha, em Portugal, na Grécia ou em África ou no Brasil e noutros países da América Latina. E essa possibilidade pode ajudar Portugal inverter a sua curva demográfica, outro grande desafio. Se se conseguir fazer isso e produzir riqueza no interior via setor elétrico e via setor agroindustrial, melhor.

créditos: Rodrigo Mendes | MadreMedia

Já teve conversas sobre esta matéria com algum governante português?

Ainda não. O que temos são estudos empresariais que identificam as melhores áreas, os municípios mais propensos a instituir uma política destas.

E quais são?

Portugal, mesmo sendo este país pequeno no contexto global, tem diferentes geografias: um Alentejo muito mais plano e uma região do Doutro e Minho muito mais acidentada; um Alentejo que tem uma regularização de propriedades muito maior e um norte de Portugal com problemas fundiários significativos. O que queremos em primeiro lugar é desenvolver um projeto-piloto e mostrar como seria na prática, a sua funcionalidade, e então passar a mensagem para a sociedade. Queremos, em primeiro lugar, ver como é que conseguimos ancorar o projeto de uma forma segura e com qualidade em Portugal.

A legislação portuguesa tem entraves? Quais são os principais obstáculos?

Não temos visto na legislação impeditivos que vetem a iniciativa nesse sentido. O setor elétrico português é maduro, tem empresas muito bem instituídas e organizadas. Portugal é reconhecido mundialmente como um dos países de vanguarda nas energias alternativas, mas tem a questão da biomassa, que é uma lacuna quando observamos a grandeza das outras energias. Quando olhamos para o interior e vemos vazio, acreditamos que esta pode ser uma solução, uma alternativa bastante interessante a equacionar. Foi isso que o Brasil fez com os grandes projetos hidroelétricos na Amazónia. O que aconteceu na região de Taipu, fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, foi um desenvolvimento gritante.

Já tivemos outros projetos de centrais de produção de biomassa, até financiados com dinheiro comunitário, e não tiveram esse efeito.

Um país tão próximo quanto a Espanha tem mostrado que é possível: existe algo semelhante ao que pretendemos fazer em Barcelona e em municípios mais pequenos também. No Brasil brincamos, dizemos que o nosso campo é mais sofisticado do que as nossas cidades. Porque esta visão de ruralidade leva muita tecnologia para o campo, agregamos esse valor. Hoje, qualquer um pode ser gerador e consumidor de energia ao mesmo tempo. Isso muda a geografia do sistema elétrico e impõe que os países tenham sistemas muito robustos de informação geográfica para poder viabilizar as redes inteligentes que estão por trás - no Brasil há medidores inteligentes para saber o que está a ser produzido e consumido em cada ponto. De certa forma, o setor elétrico também vai passar a ter uma lógica muito algorítmica, de revolução 4.0. Neste aspeto, a compreensão de mecanismos geográficos, para saber como é que essa riqueza se vai distribuir no território, vai ajudar até a ter políticas públicas eficientes de reordenamento territorial de reocupação do interior. Acreditamos que as coisas caminham juntas.

E o lóbi EDP, pensaram em como lidar com o assunto?

A EDP também é muito forte no Brasil. É claro que Portugal tem essa característica, a da centralidade da EDP no modelo elétrico português. Mas, como eu disse antes, existe uma procura de geração de energia que é reprimida em Portugal. Não queremos reinventar a roda ou dizer o que deve ser feito, o que pretendemos é disponibilizar o nosso conhecimento e identificar em Portugal parceiros que aceitem fazer um programa piloto, viabilizar um projeto neste sentido. Tecnicamente está tudo muito claro, a lógica do planeta já indica as melhores áreas. Mas para este tipo de construção acreditamos que a variável política e institucional é muito relevante.

É isso que vai dizer amanhã na Conferência Ibero-americana de Energia?

Vamos usar o exemplo do Brasil, de Portugal e de Espanha e correlacionar estes três modelos regulatórios, bastante diferentes entre si, e identificar as virtudes e os desafios de cada um deles. É possível trocar experiências e a nossa provocação é muito centrada nas câmaras municipais: como é que as câmaras municipais podem ser agentes ativos do processo energético e, num cenário de pobreza energética, passar a produzir energia, em vez de apenas consumir, reforçando também a sua capacidade económico-financeira e contribuindo para povoar o interior. O desafio é político: como será isto na realidade portuguesa, em que existe uma grande empresa nacional, e como ajudar os municípios a entrar neste circuito. Quando se fala em pobreza energética, fala-se dos Planos Diretores Municipais, que precisam de códigos de obras mais eficientes, por exemplo. Tem de haver uma convergência de fatores.

O projeto-piloto tem determinadas características. O que implica em termos práticos?

Existem duas frentes, a agro e a da co-geração. Quanto às culturas existentes, o céu é o limite. Mas aí virão também outras questões, desde logo ligadas à segurança alimentar: vamos plantar energia em detrimento de alimento? Tudo isto tem de ser discutido. No Brasil, a equação é mais simples, por causa da produção de cana-de-açúcar: parte vai gerar álcool, parte vai para gerar açúcar e o bagaço vai para a caldeira para gerar energia. A mesma logística gera três bens. Em Portugal não existe no interior uma cultura com estas características, e acreditamos que é por isso que isto não foi feito antes. O eucalipto é uma cultura de longa maturação, sete anos, não é como a cana-de-açúcar, que tem três, às vezes quatro colheitas por ano. Então, há que pensar como adaptar o modelo a um ciclo longo, uma conta que ainda não está feita. Tem de haver uma cultura longa que viabilize este tipo de empreendimento. Mas temos no Brasil profissionais que podem olhar para esta realidade e dizer outros tipos de cultura que cabem aqui. Paralelamente, em Portugal há a questão da gestão energética pelos municípios, é necessário criar esse diálogo entre o local e o nacional. E é isso que queremos ajudar a fazer.