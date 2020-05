De acordo com o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, ao qual a agência Lusa teve acesso, pretende-se que o Estado "defina uma rede específica para a resposta à covid-19" e "estabeleça com as entidades do SNS programas de recuperação de atividade, com aumento do financiamento e da contratualização de atividade com essas instituições e aumentando os recursos considerados necessários pelas mesmas".

O Bloco de Esquerda defende que o Estado deve proceder à contratação "definitiva de todos os profissionais de saúde contratados de forma temporária ao abrigo de legislação específica e excecional sobre a covid-19 e defina um regime remuneratório para a recuperação extraordinária de atividade para além da atividade normal".

Outras exigências dos bloquistas passam pelo aumento do horário de funcionamento de alguns serviços e de blocos operatórios, através do aumento do número de profissionais e do regime remuneratório de recuperação extraordinária de atividade, mantendo, em simultâneo, "a autonomia das instituições do SNS em matérias de contratação de profissionais e de aquisição de determinados bens e equipamentos".