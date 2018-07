O PNIC faz dez anos e comemora com mais ideias inovadoras no setor das Indústrias Criativas. Nesta edição, os vencedores são:

1º prémio: Horizon 47 — 15.000€

Horizon 47 é o projeto que ocupa o 1.º lugar do pódio, destacando-se pela criação de um cadeirão inovador, que incorpora, de forma invisível, um sistema de som para que o utilizador possa usufruir de uma experiência completamente diferenciadora e otimizada. Oferece também ao ambiente que o rodeia uma peça de mobiliário inovadora e tecnológica. O vencedor integra a categoria Arquitetura e Artes Visuais e já no mês de novembro vai representar Portugal na maior competição internacional de indústrias criativas, Creative Business Cup em Copenhaga (Dinamarca).

2º prémio: Guava Shoes — 7.000€

O 2.º prémio foi atribuído à Guava Shoes, uma marca de calçado 100% portuguesa, que se integra também na categoria de Arquitetura e Artes Visuais. Sobressai a geometria e a arquitetura dos saltos altos do seu calçado, com os sapatos a serem feitos à mão e a aliarem o uso de tecnologias com impressão 3D e moldes da indústria automóvel.

3º prémio: Quarteto Contratempus — 3.000€

O 3º prémio foi entregue ao Quarteto Comtratempus, na categoria Música e Artes do Espetáculo. Este projeto potencia o cruzamento entre as artes de palco convencionais e as tecnologias multimédia interativas, através de dispositivos wearable em que a cenografia e o som são manipulados pelos artistas em palco. A ópera “As sete mulheres de Jeremias Epicentro” já utiliza esta tecnologia, em que os cantores usam os sensores para manusear as artes multimédia. O projeto foi ainda reconhecido com a distinção Born From Knowledge (BfK), promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, através da Agência Nacional de Inovação. A distinção BfK AWARDS visa valorizar projetos que “nasçam do conhecimento” e representa uma cultura que celebra o conhecimento científico e tecnológico e o respetivo impacto na sociedade.

Em 2017, os vencedores foram a Iguaneye (1º prémio), a SoundParticles (2º prémio) e a WonderCover

(3º prémio).

Desde a primeira edição que o Prémio Nacional Indústrias Criativas Super Bock/Serralves tem apoiado o talento nacional, ajudando a alavancar empresas que são hoje reconhecidas pelo seu sucesso como a Musikki, Uniplaces, Miss Can ou Hole 19.

A celebrar 10 anos desde o lançamento, o Prémio Nacional Indústrias Criativas Super Bock/Serralves recebeu, até à data, 2.156 candidaturas e apoiou mais de 80 projetos. A análise deste período revela uma predominância das atividades económicas relacionadas com a prestação de serviços por parte dos projetos candidatos. Já nas últimas edições, os finalistas têm vindo a apresentar um perfil marcadamente mais tecnológico, com particular incidência para o desenvolvimento de plataformas e apps destinadas às mais diversas finalidades (turismo, indústria musical, alojamento, entre outras).

A cerimónia de entrega de prémios realizou-se hoje, ao final do dia, na Fundação de Serralves, durante o Super Bock CLAB – Laboratório Criativo, um evento anual que materializa a ligação do Super Bock Group ao setor das Indústrias Criativas e que decorreu pelo 13º ano consecutivo.

