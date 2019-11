Em declarações ao SAPO24, Jaime Marta Soares, presidente da LBP, aponta para uma dívida de "cerca de três milhões de euros" de “compensação pelo trabalho desenvolvido a propósito do DECIR” (Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais) durante o mês de outubro.

Segundo Jaime Marta Soares o pagamento às associações humanitárias de bombeiros é uma responsabilidade a cargo da Secretaria-Geral de Estado da Administração Interna (SGMAI) e da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC). Contudo, segundo o mesmo dirigente, as causas para o atraso recaem no Ministério das Finanças, “que não disponibilizou as verbas para proceder a esse pagamento, já que tinham sido tomadas atitudes para solicitar o dinheiro para que pudessem pagar os seus compromissos".

Os bombeiros voluntários que integram o DECIR recebem da Proteção Civil a comparticipação financeira de 50 euros por 24 horas.

O presidente do LBP adianta que o SGMAI e a ANEPC, as duas entidades com as quais os bombeiros têm um "relacionamento direto", têm “envidado esforços no sentido de proceder ao pagamento”, mas que é o ministério chefiado por Mário Centeno que tem feito “ouvidos moucos a todas estas reivindicações".

"O ministério das Finanças deve saber porque tem orçamentos com esta previsão, não são verbas extraordinárias, são previstas", garante o presidente da LBP, falando numa “situação lamentável”, numa "grande irresponsabilidade” e numa “falta de respeito tremenda perante aqueles que correm riscos de vida para defender a vida dos cidadãos", considerando que o ministério "continua a abusar conforme lhe dá na vontade em relação a não respeitar o pagamento das dívidas e compromissos".