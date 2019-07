Não é o fim do tempos, apesar do acontecimento já ter motivado este e outros comentários carregados de humor e referências apocalípticas. Também não é uma tempestade, apesar do Serviço Nacional de Meteorologia já ter divulgado imagens onde é possível ver a mancha de animais nos radares. São milhares e milhares de gafanhotos a invadir as ruas de Las Vegas.

Especialistas explicam o fenómeno com o clima excecionalmente húmido — tendo a cidade já superado a sua média anual de precipitação — que estimulou a migração maciça de animais desta espécie.

A espécie, o gafanhoto de asas pálidas, é nativa dos desertos do oeste da América do Norte. “Não mordem ou transportam doenças” garantiu o entomologista Jeff Knight ao The Washington Post.

Os animais, que devem pertencer na cidade por várias semanas, garante o mesmo especialista, têm atraído a atenção dos órgãos de comunicação, da população e de turistas.

Várias fotografias e vídeos têm sido publicados nas redes sociais. Os animais são atraídos pelas luzes intensas daquela já apelidado de cidade do pecado (Sin City, em inglês). Veja as imagens.