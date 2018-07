A EDP Renováveis anunciou hoje que estabeleceu um contrato para a venda, por 15 anos, de eletricidade a uma empresa do segmento comercial e industrial, através do novo parque eólico no Ohio, Estados Unidos.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP Renováveis informa que, “através da sua subsidiária EDP Renewables North America LLC, estabeleceu dois contratos de 15 anos com uma empresa do segmento comercial e industrial para a venda de energia produzida pelo parque eólico Timber Road IV de 125 MW”. A elétrica estima que este parque eólico, localizado no estado de Ohio, nos Estados Unidos, “inicie as operações em 2019″, fornecendo eletricidade à empresa em questão, cujo nome não é divulgado, a partir dessa data. A EDP Renováveis assinala que, na sequência da assinatura destes acordos, já conseguiu garantir 2,2 GW de eletricidade nos Estados Unidos, “excedendo o objetivo de 1,8 GW de contratos de longo prazo de energia eólica para projetos a serem instalados no país no período de 2016-2020″. Ao todo, estão contratados “3,8 GW de adições de capacidade global, excedendo a meta de 3,5 GW” estipulada pelo plano de negócios da empresa entre 2016 e 2020, acrescenta a nota ao mercado. “O sucesso da EDP Renováveis em assegurar novos contratos reforça o seu perfil de baixo risco e a sua estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projetos competitivos com visibilidade de longo prazo”, conclui a companhia. A EDP controla 82,6% do capital social da EDPR que tem a sua sede em Madrid.