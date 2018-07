Eduardo Barroso estava de férias no Algarve quando sofreu um enfarte. Foi internado de urgência no Hospital de Faro este sábado, 21 de julho, mas o seu estado de saúde não requer cuidados especiais, pelo que deve ter alta já amanhã.

Segundo o jornal Público, Eduardo Barroso deu entrada no serviço de urgência do Hospital de Faro, vítima de um problema cardíaco, pelas 20h de sábado.

De acordo com a equipa médica, a intervenção vascular a que foi submetido — a cargo do cardiologista Vítor Brandão — correu bem e o seu estado não requer cuidados especiais.

Adalberto Campos Fernandes, ministro da Saúde, visitou-o no hospital e referiu que Eduardo Barroso estava "muito bem-disposto".

Eduardo Barroso, de 69 anos, foi pioneiro no transplante de fígado e, apesar de muito perto da reforma, ainda é diretor do Centro Hepato-Bilio-Pancreático do Hospital Curry Cabral, em Lisboa.