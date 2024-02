Em comunicado, o Exército egípcio indicou que a operação de apoio envolveu outros quatro países – Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Qatar e França -, sem avançar mais detalhes.

Citando fontes egípcias que falaram sob anonimato, a cadeia televisiva estatal Al Qahera News informou que a operação faz parte dos esforços do Egito para “aliviar as áreas afetadas no norte da Faixa de Gaza e fornecer-lhes ajuda urgente”.

Trata-se do primeiro lançamento aéreo de ajuda humanitária por parte do Egito desde o início do atual conflito, tendo um primeiro lote de 10 toneladas de alimentos e ajuda humanitária sido lançado, também hoje, nas zonas do norte da Faixa de Gaza.

A Jordânia, através da organização Haxemita e com o apoio da ONU Mulheres, lançou mais 40 toneladas de pacotes de cuidados de saúde para distribuir entre as mulheres em Gaza, segundo a agência de notícias jordana Petra.

Desde 07 de outubro que a Jordânia realizou 15 lançamentos aéreos de ajuda, além de enviar 60 aviões com ajuda para o Egito transferir através da fronteira de Rafah.

A guerra entre Israel e o Hamas foi desencadeada por um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano em solo israelita, em 07 de outubro, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Em represália, Israel lançou uma ofensiva na Faixa de Gaza que já provocou quase 30 mil mortos, de acordo com o Hamas, que controla o território desde 2007.

O conflito fez também quase dois milhões de deslocados (mais de 85% dos habitantes), mergulhando o enclave palestiniano sobrepovoado e pobre numa grave crise humanitária, com toda a população afetada por níveis graves de fome que já está a fazer vítimas, segundo a ONU.