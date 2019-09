Em 1976, o PS registou 38,48% dos votos, percentagem que registou um momento de quebra em 2007, para 21,57%, e em 2011, para 16,33%.

Mesmo em 2015, quando se apresentaram às eleições com a coligação PS-PTP-PAN-MPT, os socialistas conseguiram apenas 18,08% dos votos.

À semelhança do registado desde 1976, o CDS-PP ficou em terceiro lugar na opção de voto dos porto-santenses nestas eleições, contabilizando 3,51% dos votos, apesar de ser um resultado de quebra em relação a 2015, em que terminou com 8,46% dos votos.

Nas eleições de hoje, o quarto lugar no Porto Santo foi para o JPP, com 1,28%, o que revela uma descida em comparação com os 4,48% verificados em 2015.

Como novidades no Porto Santo, aparece o partido Chega, que ocupa o quinto lugar nestas regionais, com 1,12%, seguindo-se BE (1,08%), PAN (0,89%), PCP-PEV (0,89%), PTP (0,66%), PURP (0,52%), MPT (0,23%), R.I.R. (0,20%), PCTP/MRPP (0,16%), Aliança (0,13%), Iniciativa Liberal (0,13%), PNR (0,10%) e PDR (0,07%).