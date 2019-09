“Mais do que falhas a apontar internamente, eu penso que o fenómeno da concentração do voto útil nos dois principais partidos justifica e explica, no fundo, esta não eleição também por parte do PAN na Assembleia Legislativa da Madeira”, reforçou.

Na ótica de André Silva, “este resultado acaba por ser positivo não só para a região como a nível nacional”, mas ressalvou que é possível “sempre fazer melhor”.

Ainda assim, o deputado único do PAN à Assembleia da República assinalou que as legislativas regionais e as legislativas nacionais de 06 de outubro são “desafios diferentes” e “realidades que nada têm que ver uma com a outra”.

O PSD venceu no domingo as eleições legislativas regionais da Madeira, com 39,42% dos votos, mas perdeu, pela primeira vez, a maioria absoluta, elegendo 21 dos 47 deputados.

De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, e depois de apuradas todas as freguesias, o PS obteve 35,76% e elegeu 19 deputados.

Depois de ter concorrido e 2015 em coligação com PS, PTP e MPT, o PAN alcançou no domingo 1,46% dos votos, 1,46% (2.095 votos).

O CDS-PP, com 5,76% dos votos e três deputados, foi a terceira força política mais votada, seguido pelo JPP, com 5,47% e também três parlamentares.

A CDU conquista um lugar, depois de alcançar 1,80% dos votos.

Mais nenhum partido conseguiu eleger deputados para a Assembleia Legislativa da Madeira, que tem um total de 47.