Na perspetiva de André Azevedo Alves “o voto útil continuará necessariamente a existir”, mas antevê que “o voto útil pedido pelo PS face às alternativas mais à sua esquerda” possa “diminuir um pouco e perder força” depois da geringonça.

“Porque a motivação tradicional era que, quem quisesse evitar um governo de direita, de centro-direita ou de não esquerda deveria votar no PS porque num contexto em que o PS não teria um entendimento com os partidos mais à sua esquerda, o que era relevante era que o PS ficasse à frente do PSD. A solução governativa de 2015 veio desmentir isso”, justifica.

Para este investigador do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, o PS está a apostar “em apanhar uma parte do eleitorado centrista e até de centro-direita numa perspetiva claramente de aplicação de voto útil para ter uma maioria absoluta e dessa forma, impedir que BE e PCP estejam, depois das próximas legislativas, também mais próximos do poder”.

Objetivo oposto têm bloquistas e comunistas e Pedro Magalhães lembra que a líder do BE, Catarina Martins, numa entrevista à agência Lusa, passou explicitamente “a mensagem de que o voto útil para os eleitores do PS que não querem uma maioria absoluta, não é obviamente no PS, é neles”.

“A coordenadora do BE usou exatamente esta linguagem e de facto existe investigação que mostra que isto, nalguns países, nalgumas circunstâncias, nalgumas eleições, é uma consideração importante”, aponta.

Na análise deste especialista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, também o PS já está a usar esta ideia de voto útil, como “já foi evocada pelo seu líder e primeiro-ministro, António Costa, a ideia de que um PS fraco seria um PS que geraria uma situação como em Espanha, com dificuldade de entendimento”.

“Isso foi explicitamente avançado, isso é muito a pensar no terceiro tipo de voto tático, em particular para o evitar. Pelo contrário, obviamente, quer o PCP quer o Bloco de esquerda, usam o argumento exatamente inverso”, compara.