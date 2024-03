A jornalista Ana Maria Pimentel conversou com Catarina Barreiros, ambientalista fundadora e CEO da dozero, que traça um cenário do que se pode esperar nos próximos quatro anos na temática do ambiente.

"Preocupa-me honestamente mais tudo o que esta campanha não significou para o ambiente. Nós vimos que o ambiente não teve tempo de campanha para praticamente nenhum partido com assento parlamentar", começa por dizer ao SAPO24 Catarina Barreiros. A ambientalista frisa ainda que "as duas maiores forças políticas não têm como emergência atuar sobre as alterações climáticas — ou pelo menos não é uma bandeira para ação imediata". "Eu percebo, existem muitos problemas no país. Temos de resolver a educação, temos de resolver a saúde. Mas temos de nos lembrar que todos, da esquerda à direita, estamos a viver o fruto das alterações climáticas". E exemplifica: "A escassez de água não é uma ideologia, é uma realidade".