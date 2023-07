Com 95% dos votos contados, os resultados das eleições em Espanha deixam tudo em aberto no que respeita ao futuro governo. A menos de 5% da contagem total dos votos, PP é o partido mais votado com 136 deputados - mais 47 do que em 2019 -, o PSOE resiste com 122 deputados, ainda assim mais 2 do que em 2019, o Vox elege 33 deputados (menos 19) e o Sumar de Yolanda Diaz mantém os mesmos 31 deputados mas ganha uma posição-chave no xadrez político de Espanha.

Entre as 20h53 e as 21h28 (hora de Lisboa), pouco se alterou na dinâmica da contagem de votos em Espanha, apesar de estarem escrutinados 80% dos votos.

Não há um vencedor claro ou pelo menos com uma vantagem definitiva entre os dois principais partidos - PSOE e PP - e o mesmo acontece entre os dois blocos, de esquerda (PSOE + Sumar) e de direita (PP + Vox).

PP com 132 deputados eleitos, PSOE com 125 deputados eleitos, Vox com 33 e Sumar com 31.

Somados os blocos, a esta etapa da contagem, as direitas contam com 165 deputados e as esquerdas com 158.

Com 50% dos votos contados em Espanha, o PSOE mantém vantagem sobre o PP, mas as posições têm se alternado quase ao minuto desde que se iniciou a contagem dos votos.

Com a contagem a ultrapassar a fasquia dos 40% dos votos, nova troca de posições, com PSOE na frente de novo.

Às 20h37 de Lisboa, PSOE e PP estavam empatados, em poucos minutos a situação passou a ser de vantagem para o PP ainda que por uma diferença de quatro deputados eleitos.

