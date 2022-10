Num comunicado, o consulado afirma que “está analisando alternativas com vista a diminuir o tempo de espera em filas para votação no segundo turno das eleições presidenciais”, mas não adianta quais as medidas, remetendo para mais tarde esclarecimentos sobre o assunto.

“Em breve, serão anunciadas as medidas a serem implementadas, para amplo conhecimento do público”, refere.

Desde já, porém, o Consulado-Geral em Lisboa “incentiva todos os eleitores” aptos a votarem para que “compareçam para votar no segundo turno das eleições, a decorrer no próximo dia 30 de outubro, das 08:00 às 17:00, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa”, o mesmo da primeira volta.

O consulado relembra ainda aos eleitores que na madrugada de 30 de outubro, termina o horário de verão em Portugal.

A votação para as eleições gerais brasileiras em Lisboa, no passado dia 02 de outubro, teve de ser prolongada até as 20:00, quando hora de encerramento das urnas deveria ter ocorrido às 17:00, por causa das longas filas de espera que ainda existiam quando faltava meia hora para fecharem.

Em Lisboa estavam aptos para votar na primeira volta das eleições 45.273 eleitores brasileiros.

Em Portugal, nos outros dois locais de voto, no Porto e em Faro, as urnas encerraram às 17:00, como previsto, tendo ficado sem votar algumas pessoas que se encontravam fora dos edifícios.