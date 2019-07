“Desta forma, Miguel Pinto Luz está fora das listas, tendo sido vetado”, consideraram as mesmas fontes do PSD/Lisboa.

A escolha dos cabeças de lista é prerrogativa do presidente do PSD, tendo já sido divulgados os nomes dos “número um” pelos 20 círculos que cabia a Rui Rio escolher (Madeira e Açores têm competência própria na escolha de candidatos a deputados).

Quanto à restante composição das listas, os estatutos do PSD não definem qual a “quota” de candidatos que a direção pode impor às estruturas regionais e apenas determinam que compete às distritais “propor à Comissão Política Nacional candidaturas à Assembleia da República, ouvidas as Assembleias Distritais e as Secções”.

As listas de candidatos a deputados do PSD serão votadas, de braço no ar, no Conselho Nacional do partido de terça-feira, em Guimarães, distrito de Braga.

Em 2015, a coligação Portugal à Frente elegeu 18 dos 47 deputados do círculo de Lisboa, dos quais 13 eram do PSD e cinco do CDS-PP.