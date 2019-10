No CDS, a campanha foi suspensa no período da tarde, em virtude da morte de Freitas do Amaral. A presidente do partido, Assunção Cristas, disse na quinta-feira que o partido mantém apenas uma ação de campanha, de manhã, nas Caldas da Rainha e um almoço em Setúbal, anulando uma descida do Chiado e um comício de encerramento na sede do partido, no Largo Adelino Amaro da Costa, que estavam previstas para a tarde de hoje.

Na foz do Sado estará também o BE, com uma arruada que tem início na praça do Bocage pelas 17:45, e que contará com a presença da coordenadora Catarina Martins, seguindo-se o jantar de encerramento da campanha, no Clube Naval Setubalense.

A CDU centra o seu último dia de campanha a norte, com uma visita a uma pedreira em Penafiel, um almoço no Porto e uma arruada com início na praça da Liberdade e que terá o seu ponto principal na rua de Santa Catarina, e termina a campanha em Braga, com Jerónimo de Sousa.

O porta-voz do PAN (Pessoas - Animais - Natureza), André Silva, concentra o seu último dia de campanha na capital com ações de campanha que abordam temas como o Ensino, a Habitação, o apoio à vítima e animais, e encerra a campanha eleitoral com um jantar.

Nos partidos sem assento parlamentar, a Aliança encerra com uma arruada na zona do Saldanha, em Lisboa, ao passo que o PDR, em Lisboa, faz uma arruada no mercado da Ribeira.

O Nós, Cidadãos! por Lisboa, visita a Associação Portuguesa do Apoio à Vítima (APAV) pelo meio dia, seguindo-se uma arruada às 14:30, e o Chega tem um jantar em Setúbal.

O Livre tem várias ações espalhadas pelo distrito de Lisboa, fechando o dia com uma "maratona de redes sociais", e a Iniciativa Liberal encerra a campanha no Porto, às 18:30, na Cordoaria.