"Temos a certeza que esta lista é a melhor para representar e defender os madeirenses e porto-santenses no parlamento regional", disse José Padra, após a entrega da candidatura social-democrata no Tribunal da Comarca da Madeira, no Funchal.

O secretário-geral do PSD considera que a lista encabeçada por Miguel Albuquerque, candidato a um segundo mandato na presidência do Governo Regional, representa "todos os madeirenses e porto-santenses".

"É uma lista que engloba e mobiliza os 11 concelhos da Região Autónoma da Madeira e é uma lista renovada", declarou, explicando que, dos 47 elementos efetivos (número total de deputados no parlamento), 32 são novos, e, dos 24 que garantem a maioria absoluta, nove são estreantes e um terço mulheres.

"É com estes homens e com estas mulheres que iremos apelar à população, ao povo madeirense, que vote no PSD para ganharmos as eleições de 22 de setembro", disse, sublinhando que o partido "entra em todas as eleições para ganhar e é sempre com maioria absoluta".

O secretário-geral do partido, que é também candidato a deputado, considerou, por outro lado, que a possibilidade de o PSD se coligar para formar governo é um "não assunto".

"O PSD entra nesta campanha, entra nestas eleições, para ganhar e com maioria absoluta", vincou.