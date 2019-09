“Parto para eleições no mesmo patamar em que está o dr. Miguel Albuquerque, que considero de um governo que foi uma desilusão, e o dr. Paulo Cafôfo, que eu considero que é uma ilusão”, frisou o candidato.

“O CDS nem é uma desilusão nem uma ilusão. É uma mudança segura. Por isso, estou empenhado em que os madeirenses deem força ao CDS”, acrescentou.

Rui Barreto falava aos jornalistas no âmbito de uma ação de campanha que hoje decorreu no concelho da Ribeira Brava, onde esteve a fazer uma visita e a contactar com as pessoas.

O candidato disse ainda que “o CDS está todos os dias a crescer” e “todos os dias há pessoas a dizer ‘eu acredito no CDS’”.

Aproveitou o contacto com os madeirenses para pedir uma mudança no Governo Regional porque a Madeira está “há 42 anos com maiorias absolutas” e as “maiorias absolutas cristalizam-se, solidificam-se, mantém os mesmos interesses, mantém-se os mesmos vícios e não interessam à generalidade da população”.

Rui Barreto defendeu ainda que não se pode “deixar que o Sistema Regional de Saúde se degrade como se tem vindo a degradar”, porque “está pior hoje do que estava há quatro anos”.