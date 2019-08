Na terça-feira, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que escolheu a ex-ministra Elisa Ferreira para comissária europeia e que já o comunicou à nova presidente da comissão, Ursula von der Leyen.

Elisa Ferreira continuará como vice-governadora do Banco de Portugal, enquanto decorrer o processo para comissária europeia, e até ser substituída o governador distribuirá os seus pelouros pelos outros administradores, disse hoje o banco central.

Elisa Ferreira é administradora do Banco de Portugal desde 2016, vice-governadora do Banco de Portugal desde setembro de 2017. Antes, foi eurodeputada e fez parte dos dois governos de António Guterres (PS).

No Banco de Portugal é responsável pelo Departamento de Supervisão Prudencial e é a representante do Banco de Portugal no Conselho de Supervisão do BCE, entre outras funções.