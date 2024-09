Mais ainda, mudaram as lideranças de pelo menos 24 entidades e algumas mais do que uma vez. As trocas foram em quase todos os ministérios e não faltam nomeados ligações ao PSD, refere ainda o jornal.

Estas são conclusões dos comunicados de imprensa e de conselhos de ministros, bem como no “Diário da República”.

A última nomeação anunciada foi a de José Augusto Bernardes, feita esta quarta-feira, para novo comissário-geral da Estrutura de Missão para as comemorações do V Centenário do Nascimento de Luís de Camões.

Os organismos com mais dirigentes de topo nomeados pelo Governo foram a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a AICEP e a Direção Executiva do SNS, todos com seis nomeados.

Houve ainda mudanças na PSP, na AIMA, na Segurança Social, na Águas de Portugal, na Museus e Monumentos, no Instituto do Património, na AMA, no Instituto Camões, no IHRU, no IPDJ, na Fundação INATEL, em três organismos ligados ao Ministério da Defesa, na Comissão de Auxiliares da Justiça, na APA e em vários monumentos e teatros, refere o JN.