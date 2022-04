"São crimes de guerra e serão reconhecidos como genocídio", declarou Zelensky aos jornalistas no local, entre eles da AFP, numa rua de Bucha onde foram encontrados corpos de civis no fim de semana. A cidade ucraniana foi recentemente recuperada às forças de Moscovo e a Ucrânia acusa o exército russo de cometer um "massacre" nesta cidade do noroeste de Kiev.

Apesar do sofrimento humano, o presidente ucraniano destacou o esforço dos habitantes de Bucha, que continuam a assegurar a alimentação quem não tem casa e aos animais. "É um traço característico do nosso povo, creio: tratar os animais da maneira como trataríamos os humanos", disse, citado pela BBC. "[Mas] podem olhar à volta e ver o que foi feito a esta cidade moderna. Essa é uma característica dos soldados russos: tratar as pessoas pior do que animais. Aquilo que aqui viram hoje é um verdadeiro genocídio", denunciou.

Para Volodimir Zelensky, Moscovo está a "arrastar" as conversações de paz na Turquia, o que vai tornar a situação no terreno ainda pior: "a cada dia que passa, quando o nosso exército entra no território antes ocupado, podem ver o que está a acontecer", disse. "Dia após dia, encontram corpos em caves; pessoas torturadas; pessoas mortas", acrescentou.

Vestido com um colete à prova de bala e cercado por soldados, Zelensky mencionou "milhares de pessoas assassinadas e torturadas, com membros decepados, mulheres violadas e crianças assassinadas".

No sábado, a AFP viu corpos de pelo menos 22 pessoas vestidas como civis nas ruas de Bucha, entre eles corpos ao lado de uma bicicleta ou carregando sacos de compras. Os jornalistas da agência francesa registaram também um corpo com as mãos amarradas nas costas. Porém, adianta a AFP, não foi possível determinar até o momento a causa dessas mortes., acrescentando que duas pessoas tinham uma grande ferida na cabeça.

Segundo o presidente da autarquia da cidade, Anatoly Fedoruk, cerca de 300 pessoas foram enterradas em "valas comuns" em Bucha.

As imagens divulgadas em Bucha provocaram uma onda de condenações internacionais, acompanhadas de promessas de novas sanções contra a Rússia. Moscovo nega ter morto civis na cidade e o Kremlin afirma que os especialistas do ministério da Defesa russa encontraram sinais de "falsificações nos vídeos".

Já o presidente norte-americano, Joe Biden quer um "julgamento por crimes de guerra" e mais sanções contra Rússia após massacre em Bucha.