A conferência diária da Direção-Geral da Saúde, em conjunto com o ministério da Saúde, começou sob a sombra de um estudo antecipado no final do dia de ontem pela Lusa, publicado na revista científica Acta Médica, da Ordem dos Médicos, no qual é referido que o excesso de mortalidade em Portugal desde o início da pandemia de covid-19 pode chegar aos quatro mil óbitos.

Depois da atualização dos números, pelo secretário-geral da Saúde, António Lacerda Sales, a pergunta sobre estes números foi rematada e chutada para canto, pelo subdiretor-geral da DGS, Diogo Cruz, que, por não ter conhecimento da metodologia utilizada e afirmando que não teve ainda acesso ao artigo, se escusou a comentar a publicação, afirmando que "o óbito é um evento único, não existe possibilidade de ele ser duplicado" e remetendo para os dados oficiais disponíveis no site da Direção-Geral da Saúde que referem que entre um de janeiro e 25 de abril deste ano houve mais 307 óbitos quando comparado com a média dos 5 anos anteriores.

Apesar da dúvida ter persistido, Lacerda Sales sublinhou que se inicia "um processo de recuperação de confiança das pessoas no Serviço Nacional de Saúde [SNS] e temos apelado aos pais que não descurem a vacinação dos filhos e às pessoas com doenças crónicas que não deixem de procurar os cuidados médicos de que necessitam para manter as suas patologias controladas", disse António Lacerda Sales.

O secretário de Estado enumerou várias patologias, tendo-se dirigido em particular na conferência de imprensa diária de acompanhamento da pandemia em Portugal, "aos diabéticos, hipertensos, [pessoas com] doenças respiratórias, doentes oncológicos e [pessoas com] doenças cardiovasculares".

António Lacerda Sales recordou que "os primeiros casos covid-19 em Portugal foram identificados a 02 de março", frisando que "o SNS já se vinha a preparar para a pandemia", tendo "adaptado a sua resposta às diferentes fases epidemiológicas num processo flexível, dinâmico, proporcional e transversal".

"A criação de circuitos covid e não covid dentro das unidades de saúde foi determinante", referiu o secretário de Estado da Saúde, admitindo, no entanto, que a atividade paralela foi "afetada".

"Não podemos ignorar que toda a atividade assistencial foi afetada por esta pandemia. Sem ter a situação destabilizada no âmbito da propagação do novo coronavírus, não se consegue dar uma resposta adequada às outras patologias", referiu o governante.

Desde o dia um de março, já foram feitos mais de 370 mil testes

"Desde o dia 01 de março foram realizados cerca de 370 mil testes covid-19 em Portugal. Na semana de 20 a 26 de abril foi feita uma média de 13.240 testes por dia, um incremento de mais de 1.000 testes em relação à semana anterior", referiu António Lacerda Sales.

O secretário de Estado da Saúde dedicou parte da sua intervenção inicial a números sobre testes e taxas, lembrando que os primeiros casos da doença covid-19 foram detetados em Portugal a 02 de março.

"Já antes estávamos a preparar-nos para a pandemia (...). E continuaremos empenhados neste caminho", disse António Lacerda Sales.

O governante especificou, ainda, que a taxa de letalidade global é de 3,9%, enquanto a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 13,9%.

Já no que diz respeito a pessoas em tratamento domiciliário, este valor corresponde a 86,5%, enquanto em internamento é de 3,8%, sendo 0,7% em unidade de cuidados intensivos 3,1% em enfermaria.

Portugal regista hoje 948 mortos associados à covid-19, mais 20 do que na segunda-feira, e 24.322 infetados (mais 295), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Comparando com os dados de segunda-feira, em que se registavam 928 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 2,2%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (24.322), os dados da DGS revelam que há mais 295 casos do que na segunda-feira, representando uma subida de 1,2%.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 211 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 832 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.