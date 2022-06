Este é o programa do Estado da Nação, cujo "debate" arranca às 15h00:

O Estado da Nação 2022 - análise de Ana Balcão Reis, professora associada de Economia e Presidente do Conselho Pedagógico na Nova SBE, e Fernando Alexandre, antigo secretário de estado adjunto e autor ou coordenador de oito livros sobre a economia portuguesa.

Educação e Competências: o elevador social para Portugal - com Andreas Schleicher, diretor para a Educação e Competências da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), e Carlos Oliveira, confundador da Fundação José Neves.

Bolsas ISA Fundação José Neves

Educação e Emprego: uma visão global - com Durão Barroso, antigo presidente da Comissão Europeia e antigo primeiro-ministro de Portugal, e José Neves, empresário e fundador da Farfetch.

Bem-estar e Saúde Mental

A felicidade é uma competência - com Nataly Kogan, especialista em bem estar emocional, empreendedora, autora de best-sellers e oradora

Brighter Future 2.0 | Uma ferramenta para um futuro melhor - comentários de Alexandre Homem Cristo, fundador da QIPP, antigo conselheiro do Conselho Nacional de Educação e assessor parlamentar no âmbito da Comissão de Educação, Ciência e Cultura

Liderança com propósito - com António Horta Osório, gestor português condecorado pela rainha Isabel II com passagens pelo Citibank Portugal, Goldman Sachs, Grupo Santander, Lloyds Banking Group e Banco de Inglaterra, e José Neves

A importância do desenvolvimento pessoal - com Alanis Morissette, cantora canadiana muito ligada a causas como o meio ambiente, o bem-estar físico e mental e os direitos humanos, e José Neves

Da Neurociência à Educação - com António Damásio, professor da cátedra David Dornsife de Neurociência, Psicologia e Filosofia, e diretor do Brain and Creativity Institute na University of Southern California, em Los Angeles. Neurologista e neurocientista.

Sabia que Portugal é um dos países da UE com menores salários e menor produtividade? Numa década, os licenciados perderam 11% do rendimento e os menos qualificados viram um acréscimo real de 5% na folha salarial devido ao aumento do rendimento mínimo? A isto junta-se uma pandemia que destruiu 27.500 empregos jovens.

Estas são algumas das conclusões do Estado da Nação: Educação, Emprego e Competências em Portugal, o relatório anual da Fundação José Neves.

