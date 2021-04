De acordo com o Público, este número representa mais de metade dos surtos que foram registados anteriormente, até 18 de janeiro, data em que ainda estavam aberto a totalidade do ensino. Todavia, nesta altura apenas 45% dos alunos estava em regime presencial, uma vez que o 2.º e 3.º ciclo regressou às escolas apenas na passada segunda-feira e o ensino secundário deverá voltar no próximo dia 19 de abril.

Quanto aos 47 surtos registados desde o início do desconfinamento, estes dados, divulgados pela DGS ao jornal, são relativos às duas semanas de atividade letiva presencial, ou seja, entre 15 e 26 de março. Analisando a situação anterior à interrupção das aulas nos estabelecimentos, nessa altura estavam ativos 78 surtos — o que representa, agora, uma redução de 40%.

No que diz respeito a surtos em ambiente escolar, o valor mais elevado registado até ao momento foi de 94 surtos ativos, no mês de novembro.

Esta semana, o primeiro-ministro manifestou-se preocupado com a velocidade de transmissão das infeções de covid-19 nas escolas, confrontado com os dados que indiciam um aumento dos contágios entre crianças, sobretudo desde que reabriram as escolas em 15 de março,.

"Temos vindo a acompanhar muito de perto a situação. Como se recordam, houve uma testagem de todo o pessoal docente e não docente antes da abertura das creches, do pré-escolar e do 1º ciclo do básico. E, para um reforço do grau de proteção, está em curso uma vacinação massiva de todo o pessoal" docente e não docente de estabelecimentos de ensino, apontou.

No entanto, de acordo com o primeiro-ministro, há agora um dado novo. "Ao contrário do que aconteceu no primeiro período [deste ano letivo], é que, agora, em resultado desta nova variante [britânica], que tem maior transmissibilidade, em regra, quando é comunicado um caso e quando se faz a testagem generalizada, verificam-se logo outros casos", revelou António Costa.

Nesse sentido, segundo o primeiro-ministro, após a identificação de um caso com uma criança numa escola, "estão também a ser testadas as respetivas famílias".

"Temos de alargar o universo de vigilância porque, de facto, esta variante, como já tínhamos percebido no final de dezembro, faz aumentar muito significativamente os riscos de transmissão", acrescentou.