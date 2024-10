Com essa mudança, “incorporamos o ideal da França (...) de progresso por meio do conhecimento, dando-lhe o rosto de um homem humilde, dedicado e apaixonado”, disse Pierre Bédier, presidente do departamento de Yvelines, onde esta instituição de ensino se localiza.

A 16 de outubro de 2020, Abdoullakh Anzorov, um refugiado russo de origem tchetchena, esfaqueou e decapitou o professor de 47 anos perto do seu de uma escola em Conflans-Sainte-Honorine, a noroeste de Paris.

O jovem de 18 anos, que foi baleado pela polícia pouco tempo depois, condenou o professor por mostrar caricaturas de Maomé numa aula sobre liberdade de expressão e, numa mensagem de áudio, afirmou que a sua ação era para “vingar o profeta”.

A decisão de mudar o nome da escola, que o conselho local também apoiou, irritou três associações de pais, que temiam o impacto sobre os alunos presentes quando o drama aconteceu.

Paty tinha usado a revista satírica Charlie Hebdo como parte de uma aula de ética para discutir a liberdade de expressão em França, onde a blasfémia é legal e as caricaturas que gozam com figuras religiosas têm uma longa história.

O seu assassinato ocorreu poucas semanas depois do Charlie Hebdo republicar caricaturas de Maomé.

Em 2015, apoiantes do Islão armados mataram 12 pessoas na redação da revista satírica por terem publicado essas caricaturas.