“A presença destes golfinhos em águas nacionais pode desaparecer por completo em menos que 20 anos”, alertou hoje uma equipa de biólogos da Universidade de Aveiro (UA) e da Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem (SPVS).

Dos 27 golfinhos mortos registados na costa, entre janeiro e junho de 2018 (conhecidos por botos no norte do país), 25 foram encontrados entre o Minho e a Nazaré. Destes, a grande maioria foi encontrada entre o Porto e a Nazaré e, segundo a equipa de biólogos, “as marcas que alguns cadáveres apresentam, como barbatana caudal amputada ou marcas lineares no corpo, indicam que os animais foram apanhados acidentalmente por redes de pesca”.

“Este valor já ultrapassa em muito os valores registados para o primeiro semestre dos anos anteriores”, aponta Catarina Eira, bióloga do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro.

Coordenadora de um projeto dedicado à conservação de espécies marinhas portuguesas como o boto e o roaz, que é cofinanciado por fundos europeus, o LIFE marpro (2011-2017), Catarina Eira aponta a zona entre o Porto e a Nazaré, onde um terço dos botos está concentrado, como “a mais preocupante” para a conservação da espécie.