A noite das bruxas é algo muito 'americano', mas também já chegou à Europa. Em Portugal, por exemplo, já se festeja esta data, com adereços alusivos e sem grandes medos. O principal cenário destas celebrações no nosso país é em Montalegre, onde cada sexta-feira 13 o município entope com turistas. Em setembro último, por exemplo, mais de 50 mil pessoas desfilaram pelas ruas desta terra raiana, do distrito de Vila Real, em Trás-os-Montes.

Pode parecer estranho, mas esta agora tradição, muito ligada à superstição, foi recuperada, em Montalegre, por um padre, na década de 80. O Padre Fontes é reconhecido como o obreiro deste fenómeno. “É uma festa de arromba, que junta novos e velhos, é a festa da alegria, da alegria e da verdade sobre a mentira e do bem sobre o mal”, diz o guru de toda esta ideia.

"Temos de agradecer ao Padre Fontes, fez algo pela economia local que se calhar não estava à espera. Foi um dinamizador inacreditável e temos de lhe agradecer. Montalegre é uma vila reconhecida por muita coisa, mas esta data é a mais importante todos os anos" Pedro Fez

Uma festa diferente, mas uma festa. Uma festa que agora é um negócio e a economia local agradece. Estima-se a injeção “na ordem de um milhão de euros” em cada sexta-feira 13, mas o objetivo é sempre bater recordes.

“Em setembro estiveram 50 mil pessoas e agora queremos mais. É o maior espetáculo de rua do nosso país e é algo que ajuda imenso a economia local. Temos cada vez mais pessoas, começam também a aparecer muitos estrangeiros, sobretudo aqui de Espanha, e temos a certeza que esta data será reconhecida para sempre como uma imagem de marca de Montalegre. Se calhar somos esquecidos o resto do ano, mas nesta data todos pensam em Montalegre”, diz ao SAPO24 Sofia Vilar, habitante local e proprietária de uma loja no centro da vila, que vê a sua terra prosperar ano após ano.

"Sem dúvida. Dão uma nova vida a Montalegre este tipo de celebrações. Esta, contudo, é única, foi algo que deu uma dimensão diferente a Montalegre e nós agradecemos, ajuda imenso ao crescimento económico, mas também permite que os visitantes conheçam a beleza incrível da nossa vila. Mas não somos só nós que ganhamos, como também as localidades à volta, todas elas ficam lotadas", acrescenta.

Também Pedro Fez, proprietário de um alojamento local, não tem dúvidas da importância deste evento para as gentes da sua terra.

“O interior é sempre um pouco esquecido, por todos, mesmo pelo português. E são estas alturas que temos de aproveitar, é uma alavanca para o ano inteiro. Tenho as casas alugadas já há algum tempo, mas continuo a ter imensos pedidos, assim como outros colegas do setor”, diz Pedro Fez, referindo que estas datas vieram “acordar” a terra.

O cartaz da festa já está montado e a autarquia local promete “surpreender os milhares que visitam a capital do Barroso”.

“Felizmente, as expetativas são sempre superadas a cada edição. A celebração arranca às 13h13, mas só termina no dia seguinte”, disse Fátima Fernandes, autarca local, que não tem dúvidas da importância económica desta data. “O alojamento esgota sempre a restauração ficam sem mãos a medir. A par destes setores, também todo os outros acabam por ser beneficiados”, salientou.