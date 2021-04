A Agência Europeia do Medicamento (EMA) concluiu que os benefícios da vacina da AstraZeneca superam os riscos em todas as idades. A informação foi revelada esta sexta-feira depois de uma análise provisória à vacina.

O regulador continua também recomendar a segunda dose da vacina entre as quatro e 12 semanas. O comité, em comunicado, explica igualmente que os benefícios aumentam com a idade.

O diretor executivo adjunto da EMA, Noel Wathion admitiu, em conferência de imprensa, que “para as pessoas que não vão receber uma segunda dose, não há informação disponível sobre alternativas”, mas foi taxativo na defesa da continuidade da administração da vacina da farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca e reiterou que os “benefícios superam os riscos”.

“A informação disponível até este momento sustenta que deve continuar a ser dada a segunda dose da vacina Vaxzevria [novo nome comercial do fármaco da AstraZeneca] entre quatro e 12 semanas após a primeira toma, em linha com a informação de produto. A informação disponível não defende atrasar ou evitar a segunda dose da vacina”, clarificou o responsável da agência europeia.

O uso da vacina da AstraZeneca foi restringido na maioria dos países da UE devido a casos raros de trombose relacionados com a sua aplicação, sendo as suas doses administradas apenas a pessoas com mais de 50, 55 ou 60 anos, conforme os países.