A porta-voz do MNE russo, Maria Zakharova, escreveu no ‘site’ da internet do ministério que a embaixada da Finlândia informou que três envelopes idênticos endereçados ao seu adido militar na capital russa foram identificados entre a correspondência da embaixada. Um dos envelopes foi aberto, e foi encontrado um pó branco no seu interior, e os outros dois foram mantidos fechados.

“Os três envelopes foram entregues pela missão diplomática [finlandesa em Moscovo] às agências policiais russas, acrescentou Zakharova.

O incidente ocorreu menos de duas semanas depois de a Finlândia, que partilha 1.340 quilómetros de fronteira com a Rússia, se ter tornado membro da aliança militar ocidental NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte).

A Finlândia manteve a neutralidade durante décadas, mas pediu a adesão à NATO pouco depois de a Rússia ter invadido a vizinha Ucrânia, em fevereiro de 2022, iniciando uma guerra de conquista ainda em curso, mais de um ano depois, e que não tem poupado infraestruturas ou vidas civis.