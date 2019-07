Darroch chegou a sugerir que, para se comunicar com Donald Trump, é preciso “apresentar os argumentos de forma simples”, dizendo que não acreditava em mudanças com o evoluir do tempo.“Não acreditamos que esta administração se torne substancialmente mais normal; menos disfuncional; menos imprevisível; menos dividida; menos diplomaticamente desajeitada e incompetente”, escreveu o embaixador num dos telegramas.

Como resposta, o Presidente norte-americano a reagiu, dizendo que aquele diplomata é “uma pessoa muito estúpida” e anunciando que não teria mais contacto com ele.

“Eu não conheço o embaixador, mas disseram-me que ele é um tonto pomposo. Digam-lhe que os EUA têm agora a melhor economia e forças militares do mundo”, escreveu ontem Donald Trump na sua conta pessoal da rede social Twitter.

As reações à demissão de Darroch não se fizeram tardar por parte do executivo do Reino Unido. Segundo o jornal britânico The Guardian, depois de uma sessão na Câmara dos Comuns, a primeira-ministra Theresa May elogiou Darroch por "uma vida de serviço em prol do Reino Unido", acrescentando que o país "tem uma enorme dívida de gratidão" para com o embaixador e que o caso deve ser aproveitado "para refletir a importância de defender os nossos valores e princípios, particularmente quando estão sob pressão".

Do lado da oposição, Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhador, considerou o tratamento dado a Darroch "para lá de injusto e errado", dizendo que o embaixador "prestou um bom e honrado serviço" ao país.

O atual ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Jeremy Hunt, já disse que haverá uma investigação à fuga de informação que permitiu a divulgação dos telegramas diplomáticos, dizendo que “se e quando houver responsáveis, eles serão fortemente condenados”.

De acordo com a BBC, Kim Darroch nasceu em 1954 na vila de South Stanley, no condado de Durham, tendo-se formado na universidade local. Ao longo de uma carreira de 42 anos na diplomacia, Darroch especializou-se em questões de segurança nacional e política da União Europeia, tendo sido o representante permanente do Reino Unido em Bruxelas em 2007. Tendo servido enquanto conselheiro de segurança nacional do Reino Unido entre 2012 e 2015, foi no ano seguinte que foi colocado em Washington, um ano antes de Donald Trump assumir a presidência.

As repercussões do caso

Para além de ter reagido contra o embaixador, Donald Trump aproveitou o caso para criticar também Theresa May, que se tinha colocado ao lado do embaixador. Utilizando o Twitter, o presidente dos EUA disse que a primeira-ministra do Reino Unido não soube lidar com o processo do Brexit.

“Eu disse a Theresa May como lidar com a questão, mas ela preferiu ir pelo seu tolo caminho e não o conseguiu fazer”, escreveu Trump, acrescentando que "a boa notícia para o Reino Unido é que em breve terão um novo primeiro-ministro”.

O caso criou um incidente diplomático que levou ao cancelamento de um encontro entre o secretário do Comércio britânico, Liam Fox, e o secretário do Comércio norte-americano, Wilbur Ross, segundo fontes citadas pela estação televisiva Sky News.

As mesmas fontes disseram, contudo, que o Departamento de Comércio dos EUA está a trabalhar para encontrar uma nova data, “conveniente para ambas as partes”, para a realização da reunião, numa altura em que os dois países procuram estreitar relações comerciais perante o cenário do ‘Brexit’. Perante os comentários de Trump, Jeremy Hunt, usou também a sua conta no Twitter para reagir.“Os amigos falam francamente, por isso também o farei: os comentários são desrespeitosos e errados para a nossa primeira-ministra e para o meu país”, escreveu Hunt.