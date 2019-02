“Agentes e organizações no Irão e na Rússia deverão continuar a utilizar campanhas de desinformação para sustentar narrativas favoráveis a estes países, independentemente de as redes sociais fazerem vigilância”, afirma a empresa, que esteve envolvida na resposta a ciberataques aos estúdios da Sony e ao Comité Nacional Democrata norte-americano.

A empresa prevê que este ano continuarão as campanhas de ataques informáticos por agentes que levam a cabo as “estratégias nacionais” dos seus países, destacando-se “China, Rússia, Irão e a República Popular Democrática da Coreia (Coreia do Norte)”, refere a empresa norte-americana num relatório sobre cibersegurança publicado hoje.

Esses países “procuram proeminência geopolítica, quer nas suas regiões quer internacionalmente e continuarão a usar as suas capacidades” para controlar os seus vizinhos e rivais, escolhendo como alvos “entidades no governo, na defesa e organizações não governamentais”.

No relatório apontam-se os esforços russos e iranianos para “controlar o rumo das políticas internacionais relacionadas com o uso da Internet” e para “controlar o conteúdo das plataformas de Internet domésticas”.