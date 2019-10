“A CCAH considera que é essencial tornar o aeroporto das Lajes competitivo através de uma gestão profissional capaz de captar novas ligações aéreas, como já acontece em muitos aeroportos do país. Para que tal seja possível, defende a direção da CCAH a privatização da gestão do aeroporto, reinvindicando que o Governo Regional dos Açores lance um concurso internacional com o objetivo de privatizar a sua gestão”, adiantou, em comunicado de imprensa.

Ao contrário do que acontece nos aeroportos de Ponta Delgada (São Miguel), Santa Maria, Horta (Faial) e Flores, nos Açores, geridos pela ANA - Aeroportos de Portugal, a Aerogare Civil das Lajes tem gestão pública.

Segundo a associação, que representa os empresários das ilhas Terceira, Graciosa e São Jorge, a privatização da gestão desta infraestrutura “será essencial para alavancar ainda mais a economia da ilha, tendo um efeito multiplicador ao permitr a distribuição de passageiros para outras ilhas, nomeadamente para o grupo central, e tornar o aeroporto das Lajes um dos principais aeroportos da região”.

A direção da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, liderada pelo empresário Rodrigo Rodrigues, entende que as ligações aéreas internacionais previstas para o próximo ano são essenciais “para a competitividade da economia da ilha e para o desenvolvimento do turismo”, mas não são suficientes.