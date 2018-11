"Quero cumprimentar-vos, porque o concelho continua a acreditar no futuro, a criar emprego e a criar novos investimentos. Nós temos aprovados mais de 55 milhões de euros de investimentos das empresas [de Felgueiras] no Portugal 2020. Estes 55 milhões de euros vão criar mais 300 postos de trabalho no concelho", afirmou.

O ministro falava numa empresa local, do setor do calçado, na cerimónia de assinatura de um acordo entre a Infraestruturas de Portugal e a Câmara de Felgueiras que vai permitir avançar com o projeto de execução de uma nova via que ligará a zona industrial de Cabeça de Porca à autoestrada A42, uma obra que deverá custar cerca de oito milhões de euros.

Pedro Marques sinalizou que entre as candidaturas aprovadas encontra-se uma, de grande dimensão, com um investimento de 20 milhões de euros, num setor que não o do calçado, que predomina em Felgueiras, o que permitirá diversificar da base económica do concelho.

Falando para autarcas da região e alguns empresários locais que assistiam à cerimónia, referiu que o Portugal 2020 vai continuar a apoiar os projetos inovadores, graças à reprogramação daquele quadro comunitário que o Governo está a ultimar.