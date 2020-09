A Polopique, empresa têxtil de Santo Tirso, controlada por Luís Miguel Carvalho Lopes Guimarães, conta com 18% do capital desta sociedade e a Volume Volátil, sedeada em Fafe e controlada pelo empresário Filipe Barbosa Carvalho, com 12%.

A Zafgest – Imobiliária, sedeada em Guimarães e controlada por Rui Armindo da Costa Freitas e a Alfredo & Carlos, também de Guimarães e dominada pelos empresários Alfredo José Machado Alves Pereira e Carlos Alberto Machado Alves Pereira detêm cada uma 10%.

Fitas e Essências

A sociedade Fitas e Essências é controlada por Stéphane Rodolphe Piccioto, que pertence à têxtil Confetil, com sede na Maia. No seu LinkedIn, o gestor informa que trabalha na Confetil há 26 anos. A sociedade por si dominada adquiriu 3% da Media Capital, num total de 2,5 milhões de ações.

DoCasal Investimentos

Esta sociedade é controlada e gerida pela conhecida apresentadora Cristina Ferreira, sócia maioritária, e comprou uma posição de 2,5% no capital da dona da TVI, depois de adquirir 2,1 milhões de ações. Cristina Ferreira trocou recentemente a SIC pela TVI, já com a vontade de ser acionista da Media Capital.

Manuel Lemos de Ferreira Lemos

Gestor ligado à área hospitalar, administrador do Hospital Terra Quente, em Mirandela, adquiriu 2% do capital do grupo (1,6 milhões de ações). É ainda vogal do Conselho Fiscal da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada.